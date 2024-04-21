اعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتز اتصل هاتفيا اليوم برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وناقش معه الوضع في المنطقة. وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان "أكد المستشار ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة". وذكر بان شولتس أوضح لنتانياهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على إيران.

كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الألماني شولتس حذر نتنياهو من التصعيد في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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