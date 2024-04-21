معاريف: يجب على إسرائيل أن تعلن وقف الحرب لقد خسرنا بالفعل

اشار اللواء احتياط لدى الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك في مقال نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الى إنّه "يجب على إسرائيل أن تعلن وقف الحرب، لأنها خسرت بالفعل".

ولفت بريك الى أنّ "المسخرة الحقيقية التي تعرض البلاد للخطر، هي رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس ووزير الدفاع يؤاف غالانت وقائد الاركان في الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي".

كما أقر بريك أنّ إسرائيل ليس لديها قدرة على تدمير "حمـاس" بالكامل، ودخول رفح لن يساعد في ذلك، مضيفاً: "لقد خسرنا بالفعل إذا لم تفهموا ذلك. وتابع أنّ نتنياهو هو شخص يفضل السلطة على الحرب، ويتغذى من ضغط سموتريتش وبن غفير، والحقيقة هي أنه حتى عندما يفهم الكارثة، فإنه يسير معها".