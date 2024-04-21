زيلينسكي: المساعدة الاميركية ستقوّي كييف وترسل إشارة قوية إلى الكرملين مفادها أن اوكرانيا لن تكون أفغانستان الثانية

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قرار مجلس النواب الأميركي بتخصيص 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا بعد طول انتظار يُظهر أن بلاده لن تصبح "أفغانستان ثانية".

واوضح زيلينسكي في مقابلة على شبكة "ان بي سي"، أن "هذه المساعدة ستقوّي أوكرانيا وترسل إشارة قوية إلى الكرملين مفادها أنها لن تكون أفغانستان الثانية". وأكد أن "الولايات المتحدة ستبقى مع أوكرانيا لحماية الأوكرانيين و...الديموقراطية في العالم".

وأشار زيلينسكي إلى أن بعض قواته "منهكة" أيضا. وقال "نحن بحاجة إلى استبدالهم. لكن هذه الألوية الجديدة يجب أن تمتلك المعدات". أضاف "نريد أن ننجز الأمور بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من الحصول على بعض المساعدات الملموسة للجنود على خط المواجهة في أسرع وقت، وليس في غضون ستة أشهر أخرى".

وصادق مجلس النواب الأميركي السبت على أحدث حزمة ضخمة من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.