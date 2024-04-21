مسؤولون إسرائيليون: لا توجد دولة قادرة على التوصل إلى صفقة سوى قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، اليوم الأحد، إنه لا توجد دولة أخرى قادرة على التوصل إلى صفقة سوى قطر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نير بركات، إن قطر مخادعة ولا يثقون بوساطتها مع حماس، مضيفا "إنها ذئب يرتدي ملابس حمل"، زاعما أن قطر تمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان، إن وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نير بركات يهاجم الوسطاء بدلا من دعم جهود التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الأنصاري أن بركات هو سياسي آخر بإسرائيل يسعى للظهور عبر مهاجمة قطر لتعزيز مستقبله السياسي، مؤكدا أن نشر الأكاذيب بشأن قطر التي ساعدت في إطلاق الأسرى علامة على تهور سياسي وأنانية.