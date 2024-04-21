خلال زيارته للعراق.. أردوغان يوقع غدًا اتفاقًا استراتيجيًا بمجال المياه مع بغداد



محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

صرح المتحدث بإسم الحكومة العراقية باسم العوادي اليوم الاحد، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبدأ يوم غد الاثنين زيارة رسمية للعراق.

وتأتي الزيارة للتوقيع على اتفاقيتين استراتيجيتين وأكثر من 20 مذكرة تفاهم أبرزها بشأن ملف المياه وطريق التنمية.

وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "الزيارة تاريخية إذ أنها الأولى للرئيس التركي إلى العراق منذ 13 عاماً، وآخر مرة زار فيها بغداد كانت في 2011، وتنطلق أهمية الزيارة من الملفات التي ستبحثها والتي تم الإعداد لها مبكراً منذ العام الماضي، وعملت فرق ولجان مشتركة على الإعداد للزيارة في ملفات الأمن والمياه والزراعة داخل العراق، والاقتصاد والتبادل التجاري".

وأضاف أن "الزيارة ستكون نقطة انطلاق كبيرة جدا بالعلاقات العراقية التركية وبشكل غير معهود قبل تاريخها، وستكون بداية لتصفير المشاكل بين العراق وتركيا وستشهد توقيع اتفاقيتين بين رئيس الحكومة والرئيس التركي إضافة إلى أكثر من عشرين مذكرة تفاهم بين مؤسسات عراقية وتركية بمختلف الميادين وستكون هناك ضمانات لتنفيذها، إذ ستقوم لجان بمتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بعد انتهاء الزيارة".

وكشف العوادي أن هذه الزيارة ستشهد التوقيع على اتفاق استراتيجي "حول ملف المياه وسيتضمن العديد من النقاط ومن البنود، وغداً سيوضح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي تفاصيل الاتفاق التي ستحمل بشرى سارة ومفاجأة كبيرة للشعب العراقي".

وذكر أن "الملف الثاني هو طريق التنمية، وهناك احتمالية أن تجري النقاشات خلال الزيارة بين العراق وتركيا بحضور وزيري النقل من دولتي قطر والإمارات العربية تمهيداً لعقد اتفاق رباعي على المباشرة بوضع أسس طريق التنمية".

وتابع أما الملف الثالث "سيكون الملف الاقتصادي والتبادل التجاري والرابع هو الملف الأمني المتعلق خاصة بحزب العمال الكردستاني الذي يعتبر هاجساً كبيراً للجانب التركي وحصلت فيه ترتيبات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، واللجان الأمنية المشتركة بين العراق وتركيا تعمل بصورة مستمرة وتم وضع استراتيجية وحلول".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن "هنالك اتفاقا بين العراق وتركيا على وضع نفس المقاربة الأمنية بين العراق وإيران في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، حيث سيكون هنالك إتفاق شامل بين العراق وتركيا لمواجهة التحديات الأمنية وبشكل يصب بمصلحة البلدين".

وأضاف أن "ملف المياه مع تركيا مهم جدا للعراق وملف الأمن بالنسبة لتركيا مهم جداً وهما من القضايا الحاسمة، إذ أن العراق يعاني من شحة مياه والجانب التركي يرى ضرورة العمل على الاستثمار الأمثل لها".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال، اليوم الأحد، إنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق عقب لقائهما في إسطنبول اليوم، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتحدث فيدان عن زيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى العراق الاثنين، ردا على سؤال بهذا الخصوص.

وقال: "هدفنا تطوير العلاقات (مع العراق) بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا، وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة".

ولفت في هذا الإطار إلى الأعمال الجارية منذ فترة طويلة بين البلدين في مجالات مثل الأمن والطاقة والزراعة والمياه والزراعة والصحة والتعليم.

وأضاف: "أتممنا الاتفاقات الأولية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة رئيسنا".

وذكر فيدان أن أردوغان سيتوجه إلى بغداد وأربيل خلال زيارته للعراق.

وأوضح أن أردوغان سيلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد حيث سيُعقد اجتماع عمل، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات بعد ذلك.

كما لفت إلى أن الرئيس أردوغان سيلتقي أيضا بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد.

وتثير الهجمات التي تشنها تركيا داخل العراق ضد حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في إطار عملية أطلقتها أنقرة في شهر أبريل عام 2022، توترات في العلاقات بين البلدين.