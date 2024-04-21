شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن خفض أسعار السلع الأساسية والخبز السياحي بدءا من اليوم، موضحا أن خفض أسعار السلع الأساسية جاء نتيجة لجهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، عن أن مبادرات الحكومة لخفض الأسعار جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهل.

وأكد "عكاشة"، أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية، مطالبا برفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وغير الملتزمين بالأسعار الجديدة.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الرئيس السيسي دائم الانحياز للمواطن دائمًا وتلبية احتياجاته، ودائمًا ما يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن خفض الأسعار خطوة إيجابية تستهدف توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.