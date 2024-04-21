اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء يوم الأحد 21-04-2024 طائرة مسيرة معادية في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان.
ولفت البيان الى أن الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطها مجاهدوها في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: اسقاط طائرة مسيرة معادية في أجواء منطقة العيشية من نوع "هيرمز 450" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.