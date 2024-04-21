حزب الله: اسقاط طائرة مسيرة معادية ‏‏في أجواء منطقة العيشية من نوع "هيرمز 450"

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء يوم الأحد 21-04-‏‏2024 طائرة مسيرة معادية ‏‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان. ‏

ولفت البيان الى أن الطائرة المسيرة المعادية ‏التي أسقطها مجاهدوها في ‏أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450. ‏