هيئة البث الإسرائيلية عن نتانياهو: الإحاطات الكاذبة من الوفد المفاوض تزرع اليأس وتدفع حماس إلى التصلب في موقفها

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان الإحاطات الكاذبة من الوفد المفاوض تزرع اليأس وتدفع حركة "حماس" إلى التصلب في موقفها.

وذكرت هيئة البث الرسمية نقلا عن مصادر بان نتانياهو يتّهم وزير الدفاع يوآف غالانت بتسريب معلومات من مداولات أمنية مغلقة.

واكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار بانه لا توجد دولة أخرى قادرة على التوصل إلى صفقة سوى قطر.