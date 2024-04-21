وزير المهجرين: هناك عدد كبير من المسلحين بين النازحين السوريين وربما يتجاوز الـ 20000 وهم على إستعداد تام للقتال

اشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين الى ان دول الاتحاد الأوروبي عرقلت عملية عودة النازحين السوريين والملف سُحب من وزارة المهجرين قبل أن يتوقف العمل عليه، واوضح بان موقف أميركا والإتحاد الأوروبي المتعلّق ببقاء النازحين وصمة عار، ونحن طالبنا بـ "لوبي عربي" لمساعدتنا في هذا الملف وفور تلقينا موافقة من الأمن الوطني السوري نبدأ بتسيير القوافل.

ولفت شرف الدين في تصريح تلفزيوني، الى ان الحلّ الخارجي بشأن ملف عودة النازحين السوريين مهم جداً لأن المعرقلين هم من الخارج، وذكر بانه بموضوع النزوح السوري هناك عدد كبير من المسلحين وربما يتجاوز الـ 20000 وهم على إستعداد تام للقتال وهذا ما يستدعي التجهيز لخطة وقائية.