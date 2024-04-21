اشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين الى ان دول الاتحاد الأوروبي عرقلت عملية عودة النازحين السوريين والملف سُحب من وزارة المهجرين قبل أن يتوقف العمل عليه، واوضح بان موقف أميركا والإتحاد الأوروبي المتعلّق ببقاء النازحين وصمة عار، ونحن طالبنا بـ "لوبي عربي" لمساعدتنا في هذا الملف وفور تلقينا موافقة من الأمن الوطني السوري نبدأ بتسيير القوافل.
ولفت شرف الدين في تصريح تلفزيوني، الى ان الحلّ الخارجي بشأن ملف عودة النازحين السوريين مهم جداً لأن المعرقلين هم من الخارج، وذكر بانه بموضوع النزوح السوري هناك عدد كبير من المسلحين وربما يتجاوز الـ 20000 وهم على إستعداد تام للقتال وهذا ما يستدعي التجهيز لخطة وقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المهجرين: هناك عدد كبير من المسلحين بين النازحين السوريين وربما يتجاوز الـ 20000 وهم على إستعداد تام للقتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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