حركة امل تنعى وسيم موسى موسى من بلدة كفركلا

اعلنت حركة امل بانه بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد وسيم موسى موسى (طاهر) من بلدة كفركلا مواليد عام ١٩٧٤، استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب.

ولفت البيان الى إن أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.