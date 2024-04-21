سليم عون: إذا غاب التوافق مستعدون للذهاب الى جلسة إنتخاب رئيس حتى بدون أن تكون محسومة لصالحنا

اشار عضو تكتّل لبنان القوي النائب سليم عون الى ان موقفنا أمام اللجنة الخماسية كان واضحاً وإذا غاب التوافق نحن مستعدون للذهاب الى جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية حتى بدون أن تكون النتيجة محسومة لصالحنا.
ولفت عون في تصريح تلفزيوني، الى ان لم نطرح على اللجنة الخماسية سلّة أسماء، وما يهمنا هو إنتخاب رئيس يستطيع حلّ "المشكل" لا تعقيده.
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