اشار عضو تكتّل "الجمهورية القويّة" النائب سعيد الأسمر الى انه لدينا أسماء كثيرة مرشحة لرئاسة الجمهورية، ولكن المهم في الموضوع الدعوة لجلسة إنتخاب رئيس وحينها "ما حدا يحمل همنا". ولفت الأسمر في حديث تلفزيوني، الى ان هناك من يحاول الإطباق على الدولة والدستور وحرب حزب الله اليوم خدمةً لإيران لا للبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر الأسمر: هناك من يحاول الإطباق على الدولة والدستور وحرب حزب الله اليوم خدمةً لإيران لا للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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