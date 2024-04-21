طوني فرنجيه بحث مع وفد نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في ملف الإيجارات القديمة في لبنان

إستقبل النائب طوني فرنجيه، في دارته في زغرتا، وفداً من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، ضم رئيس النقابة باتريك رزق الله والأعضاء: شربل شرفان، منير حمزه، رولان إسبر، منير أبو حسن، إميل ريشا، إبراهيم عوض وجورج شهوان.

وفي خلال اللقاء، شكر أعضاء النقابة للنائب فرنجيه مواقفه الأخيرة المتعلقة بالمباني القديمة المُستأجرة غير السكنية، واصفينها بالمواقف "المُحقّة والجريئة" والتي يحتاجها المجتمع اللبناني لوضع حدّ للعديد من الاشكاليات.

وعرض الوفد النقابي للنائب فرنجيه المطالب المُتعلقة بضرورة نشر قانون إيجارات المباني القديمة غير السكنية الصادر عن مجلس النواب في الجريدة الرسمية، وتفعيل عمل اللجان القضائية لجهة الإيجارات القديمة، بهدف وضع حدّ نهائي لكل المسائل المترتبة عنها.

كما تم وضع النائب فرنجيه في آخر مستجدات الشكوى التي رفعتها النقابة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال مرسوم رد قانون الإيجارات غير السكنية إلى المجلس النيابي.

وأكّد النائب فرنجيه "ضرورة إيجاد حلول دائمة وجذرية لملف الإيجارات القديمة في لبنان، الذي تأخرت حلوله لأكثر من ثلاثين سنة"، معتبراً أن "قانون تحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية جيد وأعطى مهلة مقبولة للمستأجرين من أجل إيجاد الحلول اللازمة".