شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع حصيلة القصف إلى 34 ألفا و97 شهيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع «فيس بوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و79 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أنه في اليوم الـ198 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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