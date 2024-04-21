زيلينسكي يوجه نداء بشأن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى تسليم الأسلحة بسرعة إلى بلاده، بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة لبلاده.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية "لدينا الآن فرصة لتحقيق استقرار الوضع وأخذ زمام المبادرة. ولهذا السبب، نحتاج إلى امتلاك أنظمة الأسلحة بالفعل".

وأضاف "عندما نحصل عليها... ستكون لدينا الفرصة لاتخاذ هذه المبادرة والمضي قدما لحماية أوكرانيا".

ولم يرغب الرئيس الأوكراني في إعطاء "جدول زمني محدد للأزمة" عندما سئل بدعوى أن هناك "عوامل كثير للغاية".

وأعلن زيلينسكي أن "الأسلحة طويلة المدى والدفاع الجوي هي الأسلحة ذات الأولوية" بالنسبة لبلاده، مضيفا أن كييف "بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى حتى لا تفقد الأشخاص الموجودين على خط المواجهة".

ووافق مجلس النواب الأميركي، أمس السبت، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 61 مليار دولار أميركي بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.