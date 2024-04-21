ملك الأردن يحذّر من التصعيد في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، من خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الملك من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا خلاله التطورات الراهنة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وجدد ملك الأردن دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، للحد من الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكد عبدالله الثاني ضرورة حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتا إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.