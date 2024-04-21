الصين ترفع مستوى التحذير من الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

رفعت هيئة الاستجابة الطارئة للفيضانات في العاصمة الصينية بكين مستوى التحذير من الفيضانات إلى ثالث أعلى مستوى في مقاطعة جوانجدونج، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة لعدة أيام، بحسب ما قالته وزارة شؤون إدارة الطوارئ الصينية في بيان أمس.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق بجنوب الصين، كما توقعت الوزارة حدوث فيضانات قوية على طول نهر بيرل، الذي يتدفق عبر جوانجدونج.

وأضافت الوزارة أن الحكومة المركزية أرسلت معدات وعمالاً من أجل السيطرة على تدفق الفيضانات.