الدفاع الروسية: القوات الروسية سيطرت على قرية بوهدانيفكا في منطقة دونيتسك

اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية سيطرت على قرية بوهدانيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها مساء اليوم الأحد بوهدانيفكا باعتبارها واحدة من سلسلة قرى قالت إن قواتها صدت فيها 13 هجوما للعدو. لكنها لم تذكر تفاصيل محددة.

وسيطرت القوات الروسية على باخموت في أيار العام الماضي بعد قتال عنيف استمر لأشهر ودمر المدينة التي كان يسكنها ذات يوم نحو 70 ألف نسمة.