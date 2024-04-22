المعارضة الموريتانية ترشح الرئيس السجين

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وعقد الحزب قيد التأسيس مؤتمرا صحفيا في نواكشوط للإعلان عن قرار ترشيح الرئيس السابق الذي دخل في خلاف مع صديقه وسلفه محمد ولد الشيخ الغزواني أسفر عن محاكمته وإدانته بتهم فساد.
وقال القيادي في الحزب الوزير السابق محمد ولد جبريل، في بيان وقعه الرئيس السابق من سجنه، «إن ولد عبدالعزيز قرر «تلبية نداء الوطن إيمانا بقدرة الشعب الطامح لغد أفضل».
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