المعارضة الموريتانية ترشح الرئيس السجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن حزب جبهة التغيير المعارض ترشيح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه يقبع في السجن.

وعقد الحزب قيد التأسيس مؤتمرا صحفيا في نواكشوط للإعلان عن قرار ترشيح الرئيس السابق الذي دخل في خلاف مع صديقه وسلفه محمد ولد الشيخ الغزواني أسفر عن محاكمته وإدانته بتهم فساد.

وقال القيادي في الحزب الوزير السابق محمد ولد جبريل، في بيان وقعه الرئيس السابق من سجنه، «إن ولد عبدالعزيز قرر «تلبية نداء الوطن إيمانا بقدرة الشعب الطامح لغد أفضل».