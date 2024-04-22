أحمد الصباح نائبا لأمير الكويت في غيابه

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وأشار البيان وفقا لوكالة الأنباء الكويتية إلى أنه يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين وليا للعهد.
وأضافت الوكالة أن أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح استقبل الشيخ أحمد الصباح الذي أدى اليمين الدستورية أمامه في حضور كبار المسؤولين في الديوان الأميري.
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