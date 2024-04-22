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أحمد الصباح نائبا لأمير الكويت في غيابه

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف، نائبا له طوال فترة غيابه عن البلاد.

وأشار البيان وفقا لوكالة الأنباء الكويتية إلى أنه يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين وليا للعهد.

وأضافت الوكالة أن أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح استقبل الشيخ أحمد الصباح الذي أدى اليمين الدستورية أمامه في حضور كبار المسؤولين في الديوان الأميري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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