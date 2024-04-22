شكرا لقرائتكم خبر أحمد الصباح نائبا لأمير الكويت في غيابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف، نائبا له طوال فترة غيابه عن البلاد.

وأشار البيان وفقا لوكالة الأنباء الكويتية إلى أنه يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين وليا للعهد.

وأضافت الوكالة أن أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح استقبل الشيخ أحمد الصباح الذي أدى اليمين الدستورية أمامه في حضور كبار المسؤولين في الديوان الأميري.