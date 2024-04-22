شكرا لقرائتكم خبر 90% من السودانيين يواجهون مخاطر الجوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس أن 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر، وأعرب البرنامج عن حاجته العاجلة إلى الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في السودان.

وأشار إلى أنه تمكن من الوصول إلى 40 ألف شخص في شمال دارفور وإيصال المساعدات الغذائية، ووصف ذلك بأنه إنجاز بالغ الأهمية.

وجاء التحذير العالمي، بعد أيام قليلة من تحذير المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، على هامش مؤتمر دولي في باريس حول السودان، من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها قد تكون الأكبر من نوعها على الإطلاق، وقالت ماكين في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» الأسبوع الماضي، إن الوضع في السودان شبه كارثي، مضيفة «هناك جوع، الكثير من الجوع»، وتابعت «حتى لو أعلنا حالة المجاعة، سيكون قد فات الأوان».

وأكدت الأمم المتحدة أن نحولا 5 ملايين شخص مهددون بانعدام غذائي كارثي في الأشهر المقبلة، وهو أعلى مستوى في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وقدّرت المسؤولة الأممية أن الأزمة في السودان قد تكون أكبر أزمة غذائية على الإطلاق.

يشار إلى أنه خلال عام واحد، أدت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، كما دمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وافتتح الأسبوع الماضي في باريس مؤتمر دولي حول السودان في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب، ومنذ افتتاح الاجتماع الذي ترأسه فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، أعلن عن جمع أكثر من 840 مليونا، 110 ملايين من باريس و244 من برلين و350 من بروكسل و138 من واشنطن.

على صعيد آخر شهد غرب السودان فتح جبهات قتالية جديدة في دارفور، مما أسفر عن آلاف القتلى، وملايين النازحين واللاجئين دون حل سياسي يلوح في الأفق، وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الدعم السريع تعتزم تنفيذ هجوم على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، التي ظلت بمنأى عن الصراع منذ اندلاع الحرب 15 أبريل 2023.