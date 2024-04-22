3 آلاف أسرة يمنية تفقد بيوتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فقدت 3 آلاف أسرة يمنية في خمس محافظات بيوتها وأماكن إعاشتها، بسبب الأمطار والفيضانات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الجاري، بفعل المنخفض الجوي، وأدت إلى خسائر مادية جسيمة تسببت في غرق مخيمات النازحين في بعض المناطق، وسط خوف من انهيار السدود.

وقال تقرير نشرته إدارة النازحين في اليمن إنها رصدت عبر ممثليها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية تساقط الأمطار الغزيرة في محافظات حضرموت والجوف وشبوة وأبين والضالع وجميعها محافظات تسكنها أسر نازحة في مخيمات هشة أدت إلى تضررها بنسب متفاوتة وأن أشد المخيمات تضررا هي مخيمات النازحين في منطقة العبر والمكلا والجوف وشبوة.

وأشار تقرير مفصل لإدارة النازحين إلى أن 1700 أسرة نازحة من محافظة الجوف بسبب الحرب والتي نزحت إلى منطقة الريان الصحراوية على الحدود السعودية تضررت بشكل كبير جراء الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة النزوح.

وكان المنخفض الجوي قد انتقل من الإمارات وسلطنة عمان صوب اليمن وضرب محافظات المهرة ثم حضرموت وانتقل بشكل أخف نحو محافظات شبوة والجوف شمالا وأبين جنوبا.

وحذرت مراكز الإنذار المبكر والسلطات الحكومية المواطنين من البقاء في مناطق ممرات السيول كما حذر الإنذار المبكر في محافظة حضرموت من انهيارات جبلية وتساقط الصخور على السكان في بطون الأودية وتحت الجبال المرتفعة في المحافظة.

كما جرفت مياه السيول الناجمة عن اشتداد الأمطار سيارتين لمواطنين كما دفنت بئرا ارتوازية للمياه في منطقة حبابة بمديرية العرش رداع جنوبي محافظة البيضاء، ووفقا لسكان محليين فقد أتلفت السيول العشرات من مزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة مع استمرار الأمطار الغزيرة لساعات طويلة دون تسجيل خسائر بشرية.

على صعيد آخر، نزع مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام منذ بدء عمله في اليمن منتصف عام 2018 حتى بداية الشهر الجاري نحو 437.616 لغما وعبوة ناسفة زرعت في تلك الأراضي بصور مختلفة، فضلا عن 144.101 لغم مضادا للدبابات، و6495 لغما مضادا للأفراد.

وكشف مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أن إجمالي الذخائر غير المنفجرة التي نزعتها فرق المشروع الهندسية بلغ عددها نحو 279.002 ذخيرة غير منفجرة، فيما بلغ إجمالي العبوات الناسفة التي نزعت من قبل الفرق ذاتها نحو 8.018 عبوة ناسفة.

وطهرت فرق مشروع «مسام» الهندسية نحو 55,503,975 م2 من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة حتى الآن، بينما في المقابل يكثف المشروع مستويات الوعي لدى المواطنين اليمنيين من خطر الألغام عبر المنشورات التوعوية من قبل المركز الإعلامي.

مشاهدات يمنية: