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مصر تؤكد ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

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ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد) 

أكد سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، أمس، سعي بلاده إلى العمل من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان سريعاً واستكمال المؤسسات الدستورية والمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. 
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء عقب استضافة موسى اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان، والتي تضم في عضويتها سفراء وقطر وفرنسا والولايات المتحدة إلى جانب مصر بمشاركة عدد من الكتل النيابية اللبنانية. 
ونقل البيان عن السفير المصري حرص القاهرة الشديد على ضمان أن تكون جهود اللجنة الخماسية داعمة لسيادة لبنان واستقلالية قراره الوطني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. 
وأوضح أن الدول أعضاء اللجنة الخماسية تعمل من واقع علاقتها ومسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب اللبناني والرغبة بالمساعدة في توفير المناخ الإيجابي والثقة بين مختلف الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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