جهود أفريقية لعقد مؤتمر المصالحة في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (وكالات)

أكد وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، أمس، أن العمل مستمر من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية. وقال جاكوسو الذي ترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى التي شكلها الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، إنه لا يمكن إجراء انتخابات دون مصالحة مسبقة، وذلك تعقيباً على تقديم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي استقالته من منصبه.

ويعتبر موقف الوزير الكونغولي والذي جاء في بيان، أول موقف صادر عن الاتحاد الأفريقي عقب الإعلان عن استقالة باتيلي من منصبه الثلاثاء الماضي، وتأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا والذي كان من المقرر عقده في 28 أبريل الجاري.

وشدد الوزير الكونغولي على «ضرورة تعزيز عملية المصالحة في ليبيا، وإلا فإن الانتخابات المقبلة قد تكون مصدراً جديداً للعنف، وقد فهمنا ذلك منذ البداية وجعلناه محور اهتمامنا الرئيسي». وأوضح أن «قضية المصالحة لا تزال مطروحة على الطاولة، ونحن مضطرون لإبطاء وتيرة عملنا في انتظار قيام الأمم المتحدة بتعيين مبعوث آخر في ليبيا»، متعهداً بمواصلة العمل على هذا المسار ليس لإقناع الليبيين فحسب، بل أيضاً الدول والقوى التي تمارس بطريقة أو بأخرى نفوذها على الساحة الليبية.

وقدم باتيلي استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء الماضي، معتبراً أن الخلافات بين الفرقاء الليبيين حالت دون التمكن من إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في البلاد، معلناً في إحاطته أمام مجلس الأمن أن «مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية قد تأجل إلى موعد غير محدد».

وفي السياق، بحث مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني آفاق العملية السياسية في ليبيا.

وبينت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، عبر صفحتها بموقع «إكس»، أن السفير التقى خلال مهمة جديدة في برقة مستشار الأمن القومي.

وتركزت المناقشات على آفاق العملية السياسية في ضوء استقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقضايا الأمنية المشتركة.