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النيابة العامة تذيع مرافعتها في محاكمة مدرس الفيزيا المتهم بقتل طالب بالدقهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مرافعة ممثل النيابة العامة في قضية مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز.

وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية قررت إحالة أوراق المتهم محمد عبدالجليل الطحاوي، مدرس الفيزياء، المُدان بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، وشطره إلى ثلاثة أجزاء إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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