"تعليم القاهرة": انتظام الكهرباء في كافة مدارس المديرية 72 يوم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد فتحي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس القاهرة أثناء فترة انعقاد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة في الفترة من ٢٠٢٤/٥/٨ حتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاطبت المديريات التعليمية وكافة المدراس التابعة لها، بشأن فصل التيار الكهربائي عن المدراس.

ووفقا للخطاب الذي أكد أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أفادت، بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات التي تبدأ 8 مايو المقبل.

وبحسب الخطاب، فإن هذا يأتي بالاشارة الى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى 2024.