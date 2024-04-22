تشغيل 5 حافلات كهربائية بمدينة شرم الشيخ بداية من الشهر مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الأحد، وفد من ممثلي شركة النقل البري القائمة بالتشغيل والصيانة، لبحث آليات تشغيل حفلات كهربائية، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات.

وجرى خلال اللقاء بحث خطط ومقترحات تشغيل 5 حافلات كهربائية، والجاري توريدها للعمل بشرم الشيخ بداية من الشهر مايو المقبل.

وقال المحافظ، إنه جاري تشغيل الحافلات الكهربائية كوسائل النقل الخضراء بالطاقة النظيفة، ضمن إجراءات تحويل شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة.

وأكد أنه جرى التعاقد على تلك الحافلات ،وسيجري التوريد خلال أيام كوسيلة آمنة صديقة للبيئة، وتلك الحافلات تعمل بالكهرباء ولا تسبب انبعاثات أو ملوثات للبيئة، مشيرًا إلى أن الأتوبيس الكهربائي ذات تصميم مميز مريح للركاب، ويأخذ بعين الاعتبار سهولة الركوب لذوي الهمم، ويستطيع ذوو الهمم ركوبه بكل سهولة ويسر، كما يوفر الأتوبيس خدمة مكيف الهواء، التي ستكون سببًا جاذبًا للركاب، كون الركاب يفضل وجود هذه الميزة في المركبة، خاصة المناطق التي تشتد فيها درجات الحرارة.