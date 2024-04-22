جثتان و 21 مصاباً.. ارتفاع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بالمنيا ( بالأسماء)



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن ارتفاع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز العدوة، شمال المحافظة، إلى جثتين و21 مصابًا.

وضمت قائمة الضحايا جثتين مجهولتي الهوية، كما أصيب 21 شخصًا وهم: ثريا محمد محمد، 40 سنة، ناهد محمد سيد، 12 سنة، ياسين محمد سيد 3 سنوات، فاطمة محمد سيد، 10 سنوات، محمد شافعي عبد الجبار 27 سنة، سيف بركات عيد بركات، 45 سنة، محمد خيري محمد 42 سنة، محمود مختار خليفه 15 سنة، زياد ماهر ماهر 16 سنة، ربيع خليفه محمد 40 سنة، روضه ربيع خليفه 8 سنوات، فاطمة ربيع خليفه 14 سنة، محمد ربيع خليفه، 10 سنوات، نورا شحاته محمد 33 سنة، محمد عاشور جمال، 4 سنوات، عبد الله عاشور جمال سنتين، سما ماهر محمد، 10 سنوات، أحمد ماهر ماهر، 9 سنوات، شيماء رجب محمد، 36 سنة، شهد ظريف ثروت 16 سنة، هلال أحمد هلال 28 سنة.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي لمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 21 آخرين، إثر اصاباتهم بكسور مضاعفة ونزيف، وجروح متنوعة.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.