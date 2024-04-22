إصابة 6 فلسطينيين برصاص مُستوطنين وجنود إسرائيليين شرق رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة، إن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بتعاملها مع إصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخالها لغرف العمليات، وإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.

وهاجم المستوطنون القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام، وحاولوا إحراق منزل أحد المواطنين الفلسطينيين، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب السكان.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستوطنون المواطنين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.

وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب السكان والاعتداء على ممتلكاتهم.



