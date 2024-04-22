قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الخليل وشرق نابلس وتعتقل مواطنين.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي مدينة الخليل الفلسطينية، فجر اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل وقامت باعتقال عدد من المواطنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بشكل عشوائي.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت "جبل جوهر" في المنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت المواطنين، عبد الكريم العجلوني، وإيهاب برقان، كما اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل وسط اندلاع مواجهات.

وواجه مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، اقتحامات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، وقال مراسل "وفا"، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة والجرافات العسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن، خالد ابو ماريا، واعتدت بالضرب على أفراد العائلة، والحقت أضرارا بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش.

كما انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في شارع السوق في المخيم، وفي حارات: الطيراوية، والبيزو شرايعه، وحسام خضر، أبو عرب، الى جانب حارة الحشاشين، حيث تم سماع اصوات اشتباك واصوات انفجارات واطلاق نار كثيف.

ووقعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت العديد من أحياء البلدة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل ومصالح تجارية وتفتيشها وتوقيف مواطنين والاعتداء عليهم، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ما ادى الى وقوع اصابات بالاختناق في صفوف الأهالي.