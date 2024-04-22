ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي العام الماضي لأعلى مستوى.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - الإنفاق العسكري..أظهرت بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" السويدي أن الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 ارتفع بأعلى مستوى خلال 14 عامًا

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال المعهد السويدي “SIPRI” إن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.443 تريليون دولار في عام 2023، في أكبر زيادة سنوية منذ عام 2009.

وأوضح المعهد في البيانات التي جمعها ونقلتها "تاس"، أن النفقات ارتفعت بنسبة 6.8% عن عام 2022، وارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي، حيث ارتفع في جميع المناطق الجغرافية الخمس التي حددها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، مع تسجيل زيادات كبيرة بشكل خاص في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.

الدول الاكثر إنفاقًا بالمجال العسكري

وارتفع الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.3% في عام 2023، وكانت أكبر المنفقين هي الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية، والتي شكلت مجتمعة 61% من النفقات العسكرية في العالم.

ووفق لتاس، فقد خصصت الولايات المتحدة والصين 916 مليار دولار و296 مليار دولار على التوالي لجيشهما.

وقال نان تيان، كبير الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "إن الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو استجابة مباشرة للتدهور العالمي في السلام والأمن، وتعطي الدول الأولوية للقوة العسكرية لكنها تخاطر بحدوث دوامة من ردود الفعل في المشهد الجيوسياسي والأمني ​​المتقلب بشكل متزايد."

يشار إلى أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري SIPRI) هو معهد مستقل خاص بالبحث في الصراعات، والتسليح، ومراقبة الأسلحة، ونزع السلاح، وقد أنُشأ المعهد في عام 1966، وهو يوفر البيانات والتحليلات والتوصيات .