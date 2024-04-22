ملك الأردن نبّه لعواقب الهجوم الإسرائيلي على رفح: لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

ذكر "الديوان الملكي الأردني"، في بيان، أنّ "ملك الأردن ​عبدالله الثاني​ حذّر خلال اتصال هاتفي تلقّاه من رئيس الوزراء البريطاني ​ريشي سوناك​، بحثا خلاله بالتّطورات الرّاهنة، من خطورة التّصعيد في المنطقة، الّذي يهدّد الأمن والسّلم الدّوليَّين".

وجدّد الملك دعوته ​المجتمع الدولي​، إلى "تكثيف الجهود للتّوصّل لوقف فوري ودائم لإطلاق النّار في ​غزة​، للحدّ من الكارثة الإنسانيّة المتفاقمة في القطاع"، منبّهًا إلى "العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على ​رفح​". وأكّد "ضرورة حماية المدنيّين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع"، لافتًا إلى أهميّة "مواصلة دعم وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين (​الأونروا​)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانيّة وفق تكليفها الأممي".