ملك الأردن نبّه لعواقب الهجوم الإسرائيلي على رفح: لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

ذكر "الديوان الملكي الأردني"، في بيان، أنّ "ملك الأردن عبدالله الثاني حذّر خلال اتصال هاتفي تلقّاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا خلاله بالتّطورات الرّاهنة، من خطورة التّصعيد في المنطقة، الّذي يهدّد الأمن والسّلم الدّوليَّين".
وجدّد الملك دعوته المجتمع الدولي، إلى "تكثيف الجهود للتّوصّل لوقف فوري ودائم لإطلاق النّار في غزة، للحدّ من الكارثة الإنسانيّة المتفاقمة في القطاع"، منبّهًا إلى "العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح". وأكّد "ضرورة حماية المدنيّين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع"، لافتًا إلى أهميّة "مواصلة دعم وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانيّة وفق تكليفها الأممي".
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