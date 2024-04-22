أشار وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن، في تصريح، إلى "أنّني تحدّثت اليوم مع وزير الدّفاع ال​إسرائيل​ي ​يوآف غالانت​، عن الجهود المبذولة لحماية أمن إسرائيل، والمفاوضات لإطلاق سراح الرّهائن والسّماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانيّة المنقذة للحياة إلى المدنيّين الفلسطينيّين في ​غزة​، والتّدابير الرّامية إلى تهدئة التوتّرات الإقليميّة".

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: تحدثت مع غالانت عن الجهود لحماية أمن إسرائيل والمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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