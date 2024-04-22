الدفاع المدني: إخماد حريق داخل هنغار ملابس ومعدات صناعية وقطع سيارات في الشويفات

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا بمؤازرة من فوج إطفاء الضّاحية، منذ السّاعة 21:30 من تاريخ 21/4/2024 ولغاية السّاعة 4:10 من تاريخ اليوم الواقع في 22/4/2024، حريقًا شبّ داخل هنغار يحتوي على ملابس ومعدّات صناعيّة وأدوات منزليّة وقطع سيّارات في ​الشويفات​- عاليه؛ وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".

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