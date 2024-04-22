سياسة القوة لا تحظى بشعبية.. الصين ترفض انتهاك سيادتها بشأن قضية تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - تعتبر الصين قضية "مضيق تايوان" أمرًا غير قابل للتفاوض أو النقاش من قبل أي دولة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا توافق الصين على ذلك وتعتبر تايوان ممرًا دوليًا لا يحق للصين السيطرة عليه، ومن هنا قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانغ يو شيا، خلال افتتاح الندوة البحرية التاسعة عشرة لغرب المحيط الهادئ، إن الصين تدعو إلى السلام، لكنها لن تسمح بانتهاك سيادتها.

سياسة القوة لا تحظى بشعبية

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أوضح يو شيا، أن المواجهة بين المعسكرات لا تزال مشحونة ودعا للتخلي بشكل حاسم عن تفكير الحرب الباردة، وقال:" سياسة القوة لا تحظى بشعبية"، كما حث الدول على المراعاة الكاملة للمصالح الأمنية لبعضها البعض، وتعزيز التعددية والحوار والتعاون المتبادل المفيد.

كما قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية:"إن الشعب الصيني يدعم السلام ولا يخطط لشن حرب باردة مع أي دولة، لكنه لن يسمح بانتهاك سيادتة دولته الإقليمية أو التشكيك في مصالحها الأساسية، فنحن لا نخلق مشاكل، لكننا لا نخاف منها".

وأكد أن الجيش الصيني سيدافع بحزم عن وحدة البلاد والمصالح الوطنية ككل، مشيرًا إلى إن الحروب والصراعات متكررة، ولكن لا يوجد منتصرون، واستخدام القوة لا يحل المشاكل.

وعن الصراعات الحالية في العالم، دعا تشانغ يو شيا الأطراف المتصارعة إلى توخي الحذر وضبط النفس، وحث الدول الأخرى على عدم التدخل أو صب الزيت على النار أو استخدام الحرب لمصلحتها الخاصة.

يذكر أن الندوة البحرية التاسعة عشرة لغرب المحيط الهادئ تضم 29 دولة عضوا وسبع دول أخرى تتمتع بوضع المراقب.