رئيسي: نتطلع لتحقيق تبادل تجاري بين إيران وباكستان يصل إلى 10 مليار دولار

أكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي قبيل توجهه صباح اليوم إلى باكستان وسريلانكا، أن "طهران عازمة على مواصلة سياساتها في تعزيز العلاقات مع دول الجوار"، مشيرا الى ان "هدف هذه الزيارة تمكين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باكستان وسريلانكا".

وشدد رئيسي على "اننا نعتبر أمن باكستان جزء من أمننا وتعزيز الأمن في النقاط الحدودية لصالح البلدين"، موضحا أن "سنجري محادثات مع الطرف الباكستاني حول تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتجارة والنفط والغاز والطاقة والاقتصاد".

واضاف :" نتطلع لتحقيق تبادل تجاري بين إيران وباكستان يصل إلى 10 مليار دولار".