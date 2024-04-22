الإعلام الأمني العراقي: عملية بحث عن عناصر أطلقوا صواريخ استهدفت قاعدة للتحالف في سوريا

أعلنت خليّة الإعلام الأمني العراقي، أنّ "قطعاتنا الأمنيّة ضمن قاطع عمليّات قيادة عمليّات غرب نينوى، شرعت بعمليّة بحث وتفتيش واسعة عن عناصر خارجة عن القانون استهدفت قاعدةً للتحالف الدولي مساء الأحد، بعدد من الصّواريخ في عمق الأراضي السّوريّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "قوّاتنا الأمنيّة عثرت على العجلة الّتي انطلقت منها الصّواريخ وقامت بحرقها، وما زالت تواصل عمليّة البحث للقبض على الفاعلين، لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".
وكان قد أفاد مصدران أمنيّان لوكالة "رويترز" أمس، بإطلاق 5 صواريخ من الموصل بشمال العراق، صوب قاعدة عسكريّة أميركيّة في سوريا.
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