الجيش الإسرائيلي: صاروخ أرض- جو أُطلق نحو طائرة مسيّرة لنا حلقت بسماء لبنان وأسقطها

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "في وقت سابق اللّيلة الماضية، أُطلق صاروخ أرض- جوّ نحو طائرة مسيّرة لسلاح الجوّ حلّقت في سماء ​لبنان​ وأصابها، لتسقط داخل الأراضي اللّبنانيّة"، موضحًا أنّه "يتمّ التّحقيق في الحادث".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "طائرات حربيّة أغارت على الموقع الّذي أُطلق الصّاروخ من داخله"، مؤكّدًا أنّ "سلاح الجو سيواصل العمل في الأجواء اللّبنانيّة، لتحقيق مهام الجيش".

وكان قد أعلن "حزب الله" أمس، أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلاميّة أسقطوا عند السّاعة 10:50 من مساء يوم الأحد، طائرةً مسيّرةً معاديةً من نوع "هيرمز 450"،‏ ‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان".