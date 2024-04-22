"النشرة": تحليق متواصل للطيران التجسسي الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي لم يوقف طوال ساعات اللّيل الماضي وحتّى فجر اليوم، طلعاته الاستكشافيّة في سماء المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​، انطلاقًا من محور سهل المجيديّة، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتّى منطقة ​العرقوب​، حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة؛ وذلك بعد القصف الصّاروخي والمدفعي المتبادل بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة".

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