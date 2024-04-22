حصيلة الشهداء الفلسطينيين في اليوم 199 من حرب إسرائيل الوحشية على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - الشهداء الفلسطينيون..مع دخول اليوم 199 من حرب الكيان الصهيوني الإسرائيلي الوحشية على قطاع غزة، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أخر حصيلة للشهداء والمصابين اليوم.

وأوضحت "وفا"، أن مع مطلع فجر اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، استشهد وأصيب عدد من المواطنين، حيث طالت عمليات القصف الاسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال مراسل الوكالة:" قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع".

كما استشهد مواطنون وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، فضلًا عن إصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة.

ووصل القصف الاسرائيلي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت مصادر فلسطينية، إن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارتين على المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وعلى حي التفاح.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر صحية في القطاع، بارتفاع عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلا و6 نساء.

وكان استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، أمس الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين.

وبعد تلك الجرائم وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34,097، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76,980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام لم يتمكن الوصول إليهم.