انطلاق المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة والفلبين

ياسر رشاد - القاهرة - مناورات عسكرية.. بدأت الولايات المتحدة والفلبين مناورات "باليكاتان 2024 العسكرية" السنوية وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد نقل تلفزيون " ABS-CBN News " تصريحات مايكل لوجيكو المتحدث باسم باليكاتان 2024 والذي قال فيها:" أن هدف القوات المسلحة التي نحن نعمل من أجلها، هو في الأساس الاستعداد للحرب، وليست هناك حاجة لتجميل هذا.. فإذا لم نستعد، فسوف يلحق ذلك ضررًا بالبلاد".

وقال لوجيكو، إنه لأول مرة، ستجرى التدريبات خارج المياه الإقليمية الفلبينية، على بعد حوالي 22 كيلومترا من الساحل الفلبيني، وذكرت تلفزيون ABS-CBN News أيضًا أن الولايات المتحدة نشرت صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز SM-6 في الفلبين، لكن لوجيكو قال إن هذه الأسلحة لن تستخدم في التدريبات.

كما سينضم خفر السواحل الفلبيني إلى المناورات لأول مرة للتدرب على الرد على الاستيلاء المسلح على جزيرة تقع بالقرب من جزر سبراتلي، المتنازع عليها بين الصين والفلبين وبروناي وفيتنام وماليزي، وسيتدرب المشاركون في باليكاتان 2024 أيضًا على تكتيكات إدارة حرب المعلومات، وضمان الأمن البحري والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى 10 مايو وسيشارك فيها حوالي 11 ألف جندي أمريكي وحوالي 5000 جندي فلبيني، بالإضافة إلى أفراد عسكريين أستراليين وفرنسيين، وسينضم ممثلون من 14 دولة آسيوية وأوروبية كمراقبين.

وتخطط الفلبين لدعوة اليابان للمشاركة في مناورات باليكاتان 2025.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قال في 17 أبريل إن الصين حثت الفلبين على وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي والولايات المتحدة على التخلي عن دعمها للمواجهة في المنطقة.

وتطالب الصين بالسيادة الكاملة على الممر المائي "تايون"، وتعتبر تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءًا من أراضيها، الأمر الذي ترفضه عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة معتبرة مضيق تايوان ممر مائي دولي ويشكل معبر رئيسي للتجارة الدولية.