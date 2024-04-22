بشرى سارة للإماراتيين بشأن المخالفات المرورية أثناء المنخفض الجوي

ياسر رشاد - القاهرة - أمر اللواء سيف الزري الشامسي ، قائد عام شرطة الشارقة، بإلغاء جميع المخالفات المرورية التي تم تحريرها خلال فترة المنخفض الجوي الأخير.



ويهدف هذا القرار إلى التخفيف عن كاهل المواطنين والمقيمين الذين تأثروا بالظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها إمارة الشارقة مؤخرًا.

كما أعلنت شرطة الشارقة عن إصدار شهادات إتلاف مجانية لجميع المركبات المتضررة من المنخفض الجوي.

ويمكن التقدم بطلب الحصول على هذه الشهادات إلكترونيًا من خلال تطبيق شرطة الشارقة الذكي أو موقعها الإلكتروني .

وأكد اللواء الشامسي أن فرق العمل الميدانية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان عودة الحياة الطبيعية في جميع أنحاء إمارة الشارقة.

وتضع شرطة الشارقة سلامة وأمن المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها، وتعمل مع شركائها على الوفاء بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية والإنسانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة والتزامًا منها باستراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الجاهزية في إدارة الأزمات.