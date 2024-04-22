تفيد البشرة.. هذه فوائد "السردين والماكريل" وما تحتويه من دهون أوميجا 3



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:

فضلَت الدكتورة ضحى محمد، رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، تناول الأسماك البحرية المحتوية على الأحماض الدهنية من نوع أوميجا-3 مثل الماكريل والتونة والسردين لما لها من فوائد صحية للقلب والبشرة.

وأكدت رئيس قسم التغذية، خلال نشرة توعوية، أن بروتينات الأسماك من أفضل أنواع البروتين التى تعطي إحساس بالشبع وعالية القيمة الغذائية.

وأشارت إلى أن الأسماك من الأغذية المفضلة لمن يود أن يحافظ على وزن الجسم أو من يتبع نظام غذائى لإنقاص الوزن.

وتابعت: يجب أن نحرص فى على ممارسة الرياضة لما لها من تأثير مفيد على صحة الإنسان ً تساعد الرياضة فى الحفاظ على الجهاز وكذلك تساعد فى حرق الدهون التى تم تناولها خلال اليوم وأيضا المناعى والذى يهمنا المحافظة عليه.

وأوضحت أن المكسرات تحتوى على الأحماض الدهنية من نوع أوميجا-3 وهى هامة ومفيدة جدا لصحة الجسم والقلب وكذلك تحتوى على عنصر الزنك والهام جدا وكذلك العجوة وفوائدها للجهاز المناعي وعمله بكفاءة طبيعية وأملاح معدنية وفيتامينات مفيدة للجسم.