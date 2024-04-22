تصل لـ40 درجة.. الأرصاد ارتفاع كبير في الحرارة ورمال وأتربة حتى الجمعة المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 22 أبريل 2024 إلى السبت 27 ابريل 2024.

وأكدت الهيئة أن الطقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضافت: يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 : 7 درجة على كافة الأنحاء.

الثلاثاء 23 إبريل 2024:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من البلاد علي فترات متقطعة، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أغلب المناطق

الأربعاء 24 ابريل 2024

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من البلاد علي فترات متقطعة.

الخميس 25 ابريل 2024:

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

- أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

- أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اعتباراً من الجمعة 26 إبريل انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (6: 7 ) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.