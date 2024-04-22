جرحى نتيجة إشكال بين شبان سوريين أمام جامع المكحل في دوحة عرمون مساء أمس

وقع إشكال مساء أمس بين عشرات الشّبان السّوريّين، استعملوا خلاله الحجارة والعصي والسّكاكين أمام جامع المكحل في ​دوحة عرمون​، وجُرح عدد منهم، ما استدعى تدخّل القوى الأمنيّة والجيش اللّبناني ومديريّة المخابرات وتمّت ملاحقتهم.

ودعت فاعليات المنطقة، القوى الأمنيّة إلى "تسيير دوريّات للحدّ من ظاهرة الاعتداءات والإشكالات وإقلاق راحة السكان، الّتي بدأت بالتّوسّع في الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى ظاهرة الدرّاجات النّاريّة ذات الصّوت العالي بعد منتصف اللّيل، من دون حسيب أو رقيب".