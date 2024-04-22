"نيويورك تايمز": إسرائيل تخلت عن خطط لشن هجوم أوسع على إيران بعد ضغوط دبلوماسية من أميركا والحلفاء

كشف مسؤولون إسرائيليّون أنّ إسرائيل تخلّت عن خطط لشنّ هجوم أوسع على إيران، بعد ضغوط دبلوماسيّة من أميركا والحلفاء، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة. وبيّنوا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غيّر موقفه بشأن الرّدّ على إيران، بعد اتصال مع الرّئيس الأميركي جو بايدن.
إلى ذلك، أوضحوا أنّ إسرائيل أرسلت مسيّرات صغيرة (كوداكوبتر) لإرباك الدّفاعات الجوّيّة الإيرانيّة، لافتين إلى أنّها أطلقت عددًا محدودًا من الصّواريخ من طائرات تمركزت على بعد مئات الكيلومترات غربي إيران، بدلًا من إرسال مقاتلات إلى مجالها الجوّي.
أمّا عن الهدف من الهجوم الإسرائيلي، فأشار المسؤولون إلى أنّ إسرائيل سعت إلى تأكيد امتلاكها القدرة على ضرب إيران دون دخول مجالها الجوّي، أو حتّى تفعيل منظومات دفاعها الجوّي.
وذكروا أنّ تل أبيب أرادت إيصال رسالة بأنّها قادرة على ضرب منظومات الدّفاع الجوّي وسط إيران، حيث يقع عدد من المنشآت النووية الكبرى.
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