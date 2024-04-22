قوات الاحتلال تغلق شمال القدس وتعتقل مواطنين من مناطق متفرقة

ياسر رشاد - القاهرة - يوم جديد من تاريخ العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية واستمرار الحرب الوحشية ضد الفلسطينيين، واليوم الاثنين تعرضت بعض المناطق للإغلاق دون أي سابق إنذار وقامت قوات الاحتلال باقتحام عدة بلدات واعتقال المواطنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024، الحواجز العسكرية "حاجز قلنديا" شمال شرق مدينة القدس المحتلة، أمام مرور المواطنين والمركبات، وأغلقت حاجز جبع العسكري المقام شمال شرق المدينة، وحاجز العيزرية شرق مدينة القدس، ومنعت المواطنين من المرور.

لتنفيذ عملية دعس.. اجراءات إسرائيلية عسكرية مشددة في مدينة القدس

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن تلك القوات شددت من اجراءاتها العسكرية في مدينة القدس، بزعم تنفيذ عملية دعس.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزي عطارة وعين سينيا شمال غرب مدينة رام الله، في كلا الاتجاهين، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة.

فيما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات خاصة المتوجهين إلى الأغوار، وكان الحاجز يشهد منذ أشهر تشديدا وتفتيشا لمركبات الفلسطينيين.

حملة اعتقالات للفلسطينيين اليوم

وفي بيت لحم.. اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عادل عيسى حسين (52 عاما) من شارع الصف في المدينة، كما أربعة شبان من ميثلون واقتحمت عدة بلدات جنوب المحافظة.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمود وكايد بسام نعيرات، أيهم جهاد نعيرات، ويزن لؤي نعيرات بعد تسلل وحدات خاصة إلى البلدة ومحاصرة منازلهم بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال .

كما اعتقل الاحتلال المواطنين "محمد رجب الأقرع، ومحمد ترابي" من مدينة قلقيلية، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية دوما، وأفاد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لـ"وفا"، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت القرية بثلاث مركبات، وحاصرت منزل المواطن سامر محمد حسني، ونادت عبر مكبرات الصوت على نجله أحمد بتسليم نفسه، وعندما لم تجده في منزله، اقتحمت منزل شقيقته واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شقيقين، واعتدت بالضرب على آخرين، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد (27 عاما)، ومؤمن (22 عاما) حسين مصطفى أبو مارية، بعد تفتيش منزل ذويهما، والاعتداء عليهما وعلى أفراد أسرتهما بالضرب المبرح.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام عقب اقتحامها حي الظهر في بيت أمر، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.