تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قال خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، والذي يعد الصاروخ الباليستي الرابع الذي تم إطلاقه من قبل لكوريا الشمالية هذا العام.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، التي نقلت أنباء انطلاق الصاروخ من قناة NHK التلفزيونية، فإن الصاروخ ظل في الهواء لمدة سبع دقائق، ووقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

فيما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تصريحات هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين التي جاء فيها إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل قائلة إنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.

وجاءت عملية الإطلاق من كوريا الشمالية بعد 3 أيام من إجراء اختبار الرأس الحربي المصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-1 را-3" وإطلاق صاروخها الجديد المضاد للطائرات "بيولجي-1-2" في البحر الأصفر في يوم الجمعة.

وبالنسبة للصاروخ الباليستي، تعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا منذ أن أطلقت صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى مزود برأس حربي من طراز "هواسونغ-16بي" تفوق سرعته سرعة الصوت تفوق في يوم 2 أبريل.