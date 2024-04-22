شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود "الأعلى للإعلام" لمواجهة فوضى الإعلانات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والنقابات المعنية لوقف الإعلانات الطبية العشوائية، وخاصة الإعلانات الطبية التي تنتشر بصورة كبيرة وفوضوية عبر وسائل الإعلام ومنها إعلانات لبعض المنتجات غير المعروفة.

وجاء في الاستراتيجية الإعلامية 2024، آليات تنفيذ مواجهة فوضى الإعلانات الطبية والتي تضمنت الانتهاء من صياغة قانون لتنظيم الإعلانات الطبية والمنتجات الصحية والانتهاء من إعداد كود بصدد إصداره بعد أخذ رأى الجهات المعنية يضاف الى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها ينظم التعامل مع القضايا ذات الطابع الطبي والمتصل بالصحة العامة.

كما تضمنت آليات التنفيذ رصد ومواجهة ووقف الإعلانات الطبية التي تقدم منتجات غير معلومة المصدر.

