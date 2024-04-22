ميناسيان التقى ميقاتي: ابلغته أننا صدد نقل جثمان الكاردينال البطريرك غريغوريوس أغاجانيان الى لبنان

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك. وفي تصريح له، لفت ميناسيان الى "اننا نتابع كل خطواته وكل الأعمال التي يقوم بها في سبيل الوحدة وفي سبيل وطننا لبنان. وابلغناه بأننا في صدد نقل جثمان الكاردينال البطريرك غريغوريوس أغاجانيان الى لبنان إلى مرجع بطريركيته، ووضع ميقاتي كل الامكانات بتصرفنا لتسهيل هذا الأمر، ونتمنى اعادة جثمان الكاردينال اغاجانيان الى مسقط رأسه الى لبنان فتكون الخطوة نقطة انطلاق للمصالحة والسلام والتعافي في هذا البلد".

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